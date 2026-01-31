女子プロレス「スターダム」の舞華率いる「イーネクサスヴィー（）」と鈴季すず率いる「Ｍｉ Ｖｉｄａ Ｌｏｃａ（ミ・ヴィダ・ロカ＝ＭＶＬ）」のユニット抗争が激化している。

当初２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会でＥＸＶの舞華、ＨＡＮＡＫＯ、ジーナ、月山和香、梨杏対ＭＶＬの鈴季、山下りな、青木いつ希、ボジラ、鉄アキラの５対５での対抗戦を予定していた。だが、１１日の後楽園大会でボジラが負傷して欠場。同大会で５対４の勝ち抜き戦で行われることが決定した。

最後の前哨戦となった３１日の東京・後楽園ホール大会では２組がオーバー・ザ・トップロープルール＆ノータッチルールが採用された５対４のイリミネーションマッチで対戦。

ＭＶＬが奇襲攻撃を仕掛けたが、試合開始１分でＨＡＮＡＫＯが鈴季を丸め込み失格に追い込むという驚きの始まりとなった。

次々と失格者が出る中、１５分過ぎ最後にリングに残っていた舞華と山下が一騎打ちで激突した。パワーでぶつかり合い一進一退の攻防を繰り広げた２人は互いにオーバー・ザ・トップロープを狙う展開に。山下がエプロンで人でなしドライバーを炸裂すると、これを耐えた舞華もブレーンバスターを放った。すると２人とも同時に場外へ落ちてしまったことで両者失格。結果は引き分けに終わった。

試合後先にマイクを持った青木は「私たちはボジラの気持ちも背負って５対５。でも人数的にはやっぱりどうしても５対４…けどな関係ねえ！ 今日ドローだったら大阪はこっちが余裕に勝ちだ、こら！」と勝利を誓った。

これに対しＨＡＮＡＫＯは「おい私は今日鈴季すずから勝ったんだよ！ 大阪ではシングルマッチや」と勝ち抜き戦での相手に鈴季を指名。そして「この勢いでＭＶＬぶっ倒してＥＸＶが勝ったるわ。ＥＸＶがスターダムで一番のユニットやってことを証明するから楽しみにしとけよ！」と宣戦布告した。