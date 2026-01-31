「今日好き」村谷はるな、毎晩の“ひとり鍋”披露に「親近感わく」「健康的」と反響
【モデルプレス＝2026/01/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが1月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ひとり鍋」を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「親近感わく」毎晩の“ひとり鍋”
村谷「夜は毎日ひとり鍋してます」とつづり、夕食を公開。たっぷりの豚肉や豆腐、白菜、えのきなど、素材の旨味を活かしたヘルシーな鍋を披露した。
この投稿には「美味しそう」「毎日鍋生活、健康的で真似したい」「リアルな感じに親近感わく」「お腹すいてきた」「めちゃめちゃヘルシー」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）"
【Not Sponsored 記事】
◆村谷はるな、冬の定番「ひとり鍋」を公開
◆村谷はるなの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】