トータルテンボス藤田憲右、ダイエットで17kg減 現在の姿公開「めちゃくちゃ引き締まってる」「別人級」と話題
【モデルプレス＝2026/01/31】お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右が1月30日、自身のInstagramを更新。昨年から取り組んでいたダイエットで目標の68kgを達成したことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳人気芸人17.4kg減「別人級」現在の姿
藤田は「4月から始めたダイエット！目標の68キロ達成！」と喜びをつづり、現在の引き締まった上半身を公開。「食事制限と筋トレを続けてたどり着いた」と努力の成果を明かした。さらに日々のトレーニングに加え、空港での待ち時間など“隙間時間”も筋トレに充てていたことも以前投稿しており、徹底した自己管理ぶりがうかがえる。また、「しかし皮が余ってる。どうしたらイイんだ？コレ？笑笑」とユーモアを交えて現状を報告。2025年4月1日の投稿では、85.5kgと表示された体重計の写真をアップしていたことから17.4kgもの減量を達成したことになる。
この投稿には「本当にすごい」「努力の塊」「めちゃくちゃ引き締まってる」「別人級」「尊敬しかない」「有言実行でかっこいい」「余った皮の続報、期待してます」といった、驚きと称賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
