大リーグ公式サイト「MLB.com」は30日（日本時間31日）に今シーズンの「目を引く13選手」を特集。ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（25）がピックアップされた。

大リーグ公式データサイト「FanGraphs」の成績予測システム（Steamer）を用い、注目すべき13選手を取り上げた。まず最初にブレーブスのロナルド・アクーニャが紹介され、2023年のナ・リーグMVP打者が左膝の手術から復帰し、初めてフルシーズンを戦う今季、31本塁打、24盗塁、OPS.891、WAR 5.3を予測した。

アクーニャの次にマリナーズのカル・ローリーとフリオ・ロドリゲスが取り上げられた。

その次に村上が紹介され、30本塁打を記録すると予測。「村上は今オフ、最も賛否両論を呼んだフリーエージェントの1人だった。ヤクルトのスターだった彼は日本では最も恐れられた強打者だったが、コンタクト能力への懸念も指摘されている」と記した上で「それでもSteamerは村上がホワイトソックスで成功したデビューシーズンを送ると見ており、30本塁打を記録して、リーグ平均を大きく上回る打者になると予測している」とメジャー1年目を成功裏に終えるだろうとした。

打席あたりの得点創出の多さを平均的な打者を100としてパーセンテージで評価する「wRC」は＋118と予測され「リーグ平均より18％優れていることを示す」と指摘。レッズ・デラクルス（117）やエンゼルス・トラウト（116）、ブルワーズ・イエリチ（115）のほか、ブルージェイズに加入した岡本和真（112）よりも高い打撃予測となっていることも伝えた。