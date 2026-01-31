歌手のクリスタル・ケイ（39）が31日までに更新されたタレント・

SHELLY（41）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。元カレと別れた理由について赤裸々告白した。

SHELLYとは幼なじみで、同チャンネルには約2年ぶりに登場。2年前の動画では彼氏ができたことを報告していたが、現在は「シングル」だと報告した。

元カレとはクリスタル・ケイの仕事の関係で、米ロサンゼルスで“同棲”のような生活をしたことを回想。相手はシルク・ドゥ・ソレイユなどでパフォーマンスするオーストラリア人だったといい、「（ロスで）ちょいちょい日本に住めないかもって言ってた」と当時言われたことを明かした。

自身の「ベースがここ（日本）だから、そこがもうアウトだと…」と振り返り、「（東京に）戻って遠距離恋愛はしたんだけど、でも、もう、すぐだった。早めの展開だった」とすぐに関係が終わってしまったことを告白した。

「（会うための）プラン一緒に立てなきゃいけないじゃん。向こうから“いついつ行こう”っていうのがなくて、私が言わないとその話になんないだろうなと思って」と当時の心境を打ち明け、「別に嫌いだからとかじゃなく別れるってきついよね」としみじみ。

過去に遠距離恋愛の経験もあったというが、キャリアを築いた現在では「現実的じゃない」というのが別れの原因になったことを赤裸々に語った。