ラブ・ライナーからミニサイズ登場♡チャーム付き限定アイライナー

アイメイクの定番ブランド・ラブ・ライナーから、思わず集めたくなる新作が登場します。今回発売されるのは、ブランド初となるチャーム付きのミニサイズリキッドアイライナー。可愛らしい見た目はもちろん、描きやすさや仕上がりにも妥協しない設計で、いつでもどこでも“失敗しないライン”を叶えてくれます。メイク直し用としても、お守りコスメとしても活躍してくれる注目の限定アイテムです♡

持ち歩けるミニサイズアイライナー

ラブ・ライナーリキッドアイライナーR5Mミニエディションは、全長約9.2cmのブランド史上最短サイズ。定番品の約2/3の長さで、バッグやポーチにすっきり収まります。

シリコンリング付きのオリジナルアクリルチャームを装着することで、アクセサリー感覚で持ち歩けるのも魅力。描くときと持ち運ぶときで装着位置を変えられるため、実用性もしっかり確保されています。

ラブ・ライナーリキッドアイライナーR5Mミニエディション



価格：1,760円（税込）

サイズ：全長約9.2cm

Peonyのバレンタイン新色♡とろ蜜ツヤ唇を叶えるリップグロス

描きやすさと可愛さを両立

短いボディながら、チャームの重みを計算した設計で手ブレを防止。安定したラインが描けるため、外出先のお直しにも安心です。

ウォータープルーフ＆スマッジプルーフ処方で落ちにくく、お湯で簡単にオフできる点も嬉しいポイント。

さらに5種の美容液成分配合で、デリケートな目元をやさしくケアします。見た目だけでなく、中身まで頼れる一本です。

限定3色のベリーカラー展開

カラーは使いやすさにこだわった全3色展開。締め色から粘膜カラー、ラメまで揃い、気分やシーンに合わせて楽しめます。

トリュフベリー



チョコレートにほんのりベリーを混ぜた赤みブラウン。

コットンベリー



ミルキーで肌に馴染みやすいやわらかピンク。

ダズルベリー



白みベースにピンクグリッターを重ね、偏光ラメや大小パールを組み合わせた儚げピンク系ラメ。角度によってブルーに見える輝きで、“うるうるEYE”を演出します。

可愛く賢く、いつでもラブ・ライナー

ラブ・ライナーの描きやすさはそのままに、ファッション感覚で楽しめるミニサイズは、毎日のメイクをもっと自由にしてくれる存在。

チャーム付きで持ち歩けるデザインは、気分を上げたい日のお供にもぴったりです。

数量限定販売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにも選びたくなる新作です♡