政党紹介漫画を投稿「生成ＡＩで作った」…ネットでは「権利侵害では」「わかりやすい」、識者「自ら考えるべき」「活発化望ましい」

衆院選の候補者が公示前にＳＮＳに投稿し、選挙期間中も公開されている「３コマ漫画」が話題になっている。

ある政党のイメージを表現したもので、候補者は「生成ＡＩ（人工知能）で作った」と説明している。ネット上では「わかりやすい」と評価の声が上がる一方、「創作者の権利を侵害しているのでは」という趣旨の書き込みもあった。批判は妥当なのか、検証した。

ワイシャツ姿の男性が、「左右の対立より『今、苦しむ一人』を」と呼びかけ、「中道改革」の旗印の下で「物価高に挑み幸福を築く」と訴える――。

この漫画がＸ（旧ツイッター）に投稿されたのは立憲民主、公明党が結成した「中道改革連合」が発表された１６日の午後。３０日現在、２７５万回閲覧された。

「ここまで見られるとは思っていなかった」。投稿した中道改革の前議員山登志浩氏（１区に立候補）は驚く。山氏によると、漫画は支援者が生成ＡＩを使って作成したという。支援者は、読売新聞の取材に応じておらず、本当に生成ＡＩを使ったかは確認できなかったが、山氏は生成ＡＩを使ったとの認識だ。「街宣や個人演説会に加え、ＡＩイラスト、動画を戦略的に選挙運動に組み込む」と積極利用したい考えだ。

生成ＡＩは、利用者が会話形式で指示すると、文章や画像、動画などを作ってくれる。作成はＡＩがネット上で収集したデータを基にしているが、どのようにデータ収集しているか、一般の人にはわかりづらい。

３コマ漫画は、公示前、山氏が衆院議員だったときに投稿したが、選挙期間中の３０日現在も公開され、有権者も見られる。生成ＡＩを選挙活動中に活用するとしたら、法的に何か問題はあるのだろうか。

総務省は、生成ＡＩで作られた画像をＳＮＳで使うことについて、読売新聞の取材に、「公職選挙法上は、規制されるものではない」と答えた。

一方で、生成ＡＩを巡っては、権利侵害への懸念も指摘されている。昨秋には、動画生成アプリ「ソラ」が提供された直後、「ポケットモンスター」や「ドラゴンボール」に酷似した動画が次々に投稿された。「著作権侵害では」との批判が出て、提供した米国企業は対策を進めざるを得なくなった。米国ではＡＩ企業に対する著作権侵害の訴訟が相次ぎ、国内でも読売新聞社など新聞３社が昨年、米国企業を相手取る訴訟を起こした。

山氏の漫画には「クリエイター（創作者）の権利を蔑（ないがし）ろにしている」といった反応が複数寄せられた。山氏は「著作権上の問題はない」と強調する。

専門家は、どう考えるのか。

早稲田大の上野達弘教授（知的財産法）は３コマ漫画を見た上で、「ＡＩが何から学習したかがわからないと判断できないが、ふつうは著作権侵害にならない」と語る。

著作権法で問題となる可能性があるケースは、例えば、「ドラえもん」など特定のキャラにそっくりのものが作成されたときだという。ＡＩに対してキャラ名を挙げ「○○を描いて」と指示したり、指示せずとも特定のキャラが作成されたりした場合、著作権侵害とされる可能性が高いという。線引きは難しいが、誰でも描けそうな一般的な印象の人物などなら問題ないというわけだ。

大阪大の工藤郁子特任准教授（情報法）は好意的だ。「生成ＡＩの力を借りて政策をわかりやすく訴え、有権者とのコミュニケーションが活発化するのは望ましい」と語る。「今回の衆院選は真冬でもあり、つじ立ちや街頭演説などだけで訴えるのには限界がある」

山氏の投稿には「クリエイターの仕事を奪っている」との意見もあった。工藤特任准教授は、政治や選挙で「ＡＩの登場により、以前はイラストレーターに発注していた仕事が減る面はある」と認める。その上で、衆院選後の議論に期待する。「クリエイターも生活者だ。こうした意見を踏まえ、当選者がＡＩとクリエイターの関係を議論する下地になれば」という。

著作権を巡る議論などとは別に、政治家や候補者の生成ＡＩ使用をどう受け止めたらよいのか。

麗沢大の川上和久教授（政治心理学）は、「政治家や候補者が生成ＡＩを使って効率的に活動することは否定できないし、今後も増えるだろう」と予想する。例えば、演説の内容を生成ＡＩに考えてもらったり、伝えたい政策を動画で表現したり、といったことも想定される。

だが、川上教授は過度な使用には疑問を呈する。「注目される内容は誹謗（ひぼう）中傷寄りになりやすく、フェイクニュースが生まれやすい土壌がある」と話す。また、「政治家や候補者は自らの言葉が命だ。生成ＡＩに任せきりでは主体性がなくなり、存在価値が問われる。どう自分の色を出すか、自ら考えるべきでは」と話している。

記者も作成…指示から完成まで１０分

生成ＡＩを使うとどのくらいの手間で漫画などを作ることができるのか。記者が実際に生成ＡＩを使い、投稿されたものに近い３コマ漫画を作ってみた。

「チャットＧＰＴ」を使い、作成したいものを指示する欄に「以下の３コマ漫画を作ってください。１コマ目では……」と４００文字ほどで書き込んだ。すると、約２分後には、似たような漫画が作成された。

漢字の一部では文字が崩れていたが、おおむねイメージ通りのものを完成させた。指示を打ち込む時間を含めても、全体で１０分ほどしかかからなかった。