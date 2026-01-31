大阪府らしさを感じる「大阪府のお土産」ランキング！ 2位「堂島ロール」を抑えた1位は？【2026年調査】
この地には、その土地の個性を映し出した素敵なお土産が数多く存在します。受け取った瞬間に現地の景色が浮かぶような、情緒溢れるラインナップに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、大阪府らしさを感じる「大阪府のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「物産展で買ってとても美味しいと思った」（30代女性／新潟県）、「大阪といえば、堂島ロールが有名であり、やわらかい生地にスッキリした甘味のクリームが喜ばれている」（30代女性／兵庫県）、「洋菓子文化が根付く大阪で生まれ、軽やかなクリームと親しみやすい味が、流行と大衆性を大切にする大阪気質を表しているから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「いつも大行列だから、らしさを感じる」（20代女性／大阪府）、「出身ですが買ってきて欲しいと言われるのはこれだけです」（20代女性／大阪府）、「大阪といえば思い浮かぶ定番中の定番。においや行列のイメージも含めて、大阪の活気や食文化を象徴している」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：堂島ロール（モンシェール）／57票2位はモンシェールの「堂島ロール」です。大阪・堂島の地で誕生し、北海道産の生乳を使用したたっぷりのクリームを「ひと巻き」にする斬新なスタイルで人気を博しました。新鮮な生クリームの贅沢な味わいは、食い倒れの街・大阪らしい「本当においしいもの」へのこだわりを感じさせます。
1位：豚まん（551蓬莱）／121票1位に輝いたのは、551蓬莱の「豚まん」でした。1日平均約17万個を売り上げる大阪名物で、職人が手包みで作る創業以来の変わらぬ味が人気。ダイス状にカットされた豚肉と玉ねぎ、それを包むほんのり甘い生地の組み合わせは、まさに大阪らしさ全開のボリューム満点なお土産です。
