「私がビーバーに、なりました」芳根京子、もふもふの着ぐるみ姿を披露！「飼いたい」「超絶可愛い」
俳優の芳根京子さんは1月31日、自身のInstagramを更新。ビーバーの着ぐるみ姿を披露しました。
【写真】芳根京子「ビーバーになりました」
この投稿にコメントでは「超絶可愛い」「ピンマイクまでかわいいと思ったの初めてです」「小手ちゃんもカワイイよ（笑）」「もふもふでにこにこなきょうちゃん激カワすぎる」「あんまり違和感なく馴染んでるのは何でやろ…」「きょんちゃんビーバーうちに欲しい」「可愛すぎます飼いたい」と絶賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「私がビーバーに、なりました」芳根さんは「私がビーバーに、なりました」とつづり、5枚の写真を投稿。ビーバーの着ぐるみ姿で台本を読む様子や長いしっぽがついた後ろ姿、同じくビーバーの着ぐるみ姿の俳優・小手伸也さんとのツーショットを披露しています。
「ビーバーになることができました」3月13日公開予定のディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』の日本語吹き替え版で、主人公の女子大生・メイベル役を演じる芳根さん。小手さんは、ビーバーの王様キング・ジョージ役を担当します。22日の投稿では、「ディズニー作品に参加させてもらえて夢のようです。そしてビーバーになることができました 嬉しい！！！」とつづり、都内で行われた声優発表イベントに“ビーバー意識”のもふもふ衣装で登場した様子を披露しました。
