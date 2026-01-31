¡Ö²¿¤³¤ì!?²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼àºÆ¸½á¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÌ¼¤Ëºî¤Ã¤¿¤é´î¤Ó¤½¤¦¡×
çõ¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Çà¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼á¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É
¡¡¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥Éá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°X¤¬¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢ÃÇÌÌ¤Ë¥¤¥Á¥´¤ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤ª²Û»Òºî²È¤Î¾å²¬ËãÈþ¤µ¤ó(@asami_kamioka)¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¤òºî¤Ã¤¿¤ª²Û»Òºî²È¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö¤¯¤ï¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤Èºî¤êÊý¤âÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¤♡ºî¤ê¤¿¤¤♡♡♡¡×¡Ö²¿¤³¤ì!?²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ¼¤Ëºî¤Ã¤¿¤é´î¤Ó¤½¤¦¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£