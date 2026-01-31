「待ってたぞ、このニュース」「何よりの補強」日本代表MFが来週のブライトン戦で復帰か！チームはキーマンの負傷後、悪夢の11戦未勝利
キーマンのカムバックが近付いている。
クリスタル・パレスに所属する鎌田大地は、先月14日のマンチェスター・シティ戦（０−３、プレミアリーグ第16節）において、空中戦で競り合った際の着地時に右太ももの裏を負傷。64分に交代を余儀なくされた。
パレスを率いるオリバー・グラスナー監督は、３日後の会見で「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう。これは普通の筋肉の損傷ではなく、着地と体勢のせいで起こった事故だった。彼は過度に足を伸ばしていまい、体重が前方にかかり、このようなことが起こってしまったんだ」と説明した。
それから１か月半。クラブ公式サイトによれば、オーストリア人指揮官は２月１日のノッティンガム・フォレスト戦（プレミアリーグ第24節）を前に、日本代表MFの最新情報を提供。１週間後の翌節、ブライトン戦で復帰する可能性を認め、次のように語った。
「ダイチについては、今日か明日に再度検査を行なう予定だ。結果が良好であれば、彼はより一層チームに合流できる。計画としては、フルトレーニングを１週間こなし、検査結果が概ね問題なければ-―完璧ではないにしても許容範囲であれば――ブライトン戦に出場可能となるはずだ」
この発言を受け、ファンからSNSを通して「おかえりなさい、ビッグボーイ」「待ってたぞ、このニュース」「鎌田が離脱してから明らかにパレスの調子悪い」「パレスの何よりの補強」「日本代表、故障ラッシュの後は復帰ラッシュ」といった声が上がっている。
パレスは鎌田が故障したシティ戦以降、公式戦11試合を戦い、１勝もできていない（３分８敗）。プレミアリーグでの順位は15位に沈むなか、中盤を司る背番号18の存在は極めて大きい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】待ってました！練習に参加する鎌田大地
クリスタル・パレスに所属する鎌田大地は、先月14日のマンチェスター・シティ戦（０−３、プレミアリーグ第16節）において、空中戦で競り合った際の着地時に右太ももの裏を負傷。64分に交代を余儀なくされた。
パレスを率いるオリバー・グラスナー監督は、３日後の会見で「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう。これは普通の筋肉の損傷ではなく、着地と体勢のせいで起こった事故だった。彼は過度に足を伸ばしていまい、体重が前方にかかり、このようなことが起こってしまったんだ」と説明した。
それから１か月半。クラブ公式サイトによれば、オーストリア人指揮官は２月１日のノッティンガム・フォレスト戦（プレミアリーグ第24節）を前に、日本代表MFの最新情報を提供。１週間後の翌節、ブライトン戦で復帰する可能性を認め、次のように語った。
この発言を受け、ファンからSNSを通して「おかえりなさい、ビッグボーイ」「待ってたぞ、このニュース」「鎌田が離脱してから明らかにパレスの調子悪い」「パレスの何よりの補強」「日本代表、故障ラッシュの後は復帰ラッシュ」といった声が上がっている。
パレスは鎌田が故障したシティ戦以降、公式戦11試合を戦い、１勝もできていない（３分８敗）。プレミアリーグでの順位は15位に沈むなか、中盤を司る背番号18の存在は極めて大きい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】待ってました！練習に参加する鎌田大地