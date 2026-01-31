µìÍ·³Ô·úÃÛ¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¡¡Ê¡²¬¡¦Ä¾Êý»Ô¤Î¡Ö°ì¿´Ï°¡×¡¡»º¶È°ä»º¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ØÆþ¡¡Íè·î15Æü¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¡¡Ê¸²½ºâÅÐÏ¿ÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÆó»ú¡Ê¤Ë¤¸¡ËÄ®Í·³Ô¡×¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¸½Â¸¤¹¤ëµ¸Ï°·úÃÛ¡Ö°ì¿´Ï°¡×¡ÊÆ±»Ô»³Éô¡Ë¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸©³°¤Î·úÃÛ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Ãº¹Û·Êµ¤¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿±ý»þ¤Î´¿³Ú³¹¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£²Æ¤Î¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2·î¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë·úÊª¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡»ý¤Á¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÇßÄÅÃÎ¹°¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡áÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡£¶áÂå·úÃÛ¤ä»º¶È°ä»º¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Î°ä¹½¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢2023Ç¯¤Ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç°ì¿´Ï°¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Ä¾Êý¤È¤Ï²¿¤Î¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÍ÷¤·¤ÆÍâÇ¯Ìó500Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡½½¿ôÇ¯Á°¡¢µì·³¼û¹©¾ì¡ÖÀîÆîÂ¤Á¥½ê¡×¡Êº´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¡Ë¤ÎÊÝÂ¸±¿Æ°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¬Å±µî¤òµá¤á¤ëÃÏ¸µ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÊª·ï¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Å¤¤·úÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µì°ì¿´Ï°¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¡£Ê¡²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¸¸¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÃÛ»þ´ü¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â1916¡ÊÂçÀµ5¡ËÇ¯¤´¤í¡£Çä½ÕËÉ»ßË¡À©Äê¤ËÈ¼¤¤58¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯¤ËÇÑ¶È¤·¡¢¡Ö°ì¿´Áñ¡×¤È¤·¤Æ¶¦Æ±½»Âð¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À´Ö¼è¤ê¤ÏÍ·³Ô»þÂå¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Éª¤«¤±Íó´³¤ä³Ê»Ò¤Ê¤É¡¢Í·³Ô¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÂ¤¤ê¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡¡¡¡¡¡¢£
¡¡µ¼Ô¤¬Ë¬¤Í¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î²¼½Ü¡£Î©ÇÉ¤ÊÌç¤òÄÌ¤Ã¤Æ¸Æ¤ÓÎë¤ò²¡¤¹¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤éÇßÄÅ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤ÏÏ°¼çÍÑ¤Î¸¼´Ø¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡£·úÊª¤Î³Ñ¤Ë¤¢¤ëÍ·³ÔÍÑ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤éÆþ¤êÄ¾¤·¤¿¡£ÅÚ´Ö¤Îº¸Â¦¤Ë¤ÏÉª¤«¤±Íó´³¤òÀß¡Ê¤·¤Ä¤é¡Ë¤¨¤¿Éô²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¥¸«À¤¡Ê¤Ï¤ê¤ß¤»¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ç¡¢ÅÐÏ°¤¹¤ëµÒ¤ÏÍó´³¤Î±ü¤ËµïÊÂ¤ÖÍ·½÷¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÁê¼ê¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Æþ¤ê¸ýÀµÌÌ¤ÎµÞ¤Ê³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ2³¬¤Ø¡£4¾öÈ¾¤ÎÉô²°¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ï²¼¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²¼¤êÍÑ¤Î³¬ÃÊ¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤óÆ±»Î¤¬¤¹¤ì°ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤µÒ¤â¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2³¬¤Ë¤Ï¡Ö»¶ºâÉô²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ã²ñÍÑ¤Î¹¤¤ºÂÉß¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¾Êý»Ô»Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈÆó»úÄ®Í·³Ô¤Ï08¡ÊÌÀ¼£41¡ËÇ¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ºÇÀ¹´ü¤ÎÂçÀµ´ü¤Ë¤Ïµ¸Ï°¤¬10¸®°Ê¾å¸®¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Ãº¹Û·Ð±Ä¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÃÞËÀÐÃº¹Û¶ÈÁÈ¹çÄ¾Êý²ñµÄ½ê¡Ê¸½»ÔÀÐÃºµÇ°´ÛËÜ´Û¡Ë¤â¤Û¤É¶á¤¯¡¢Èà¤é¤â¤³¤³¤Ç»¶ºâ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡·úÊª¤Î±ü¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Áý²þÃÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿À×¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¶¦Æ±½»Âð¤Îµï¼¼¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹Í¤¨¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤ÆÎÙ¼¼¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿Éô²°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¡Ö¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸Å¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡°ì¿´Ï°¤Î¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Éô²°¿ô¤Ï30¶á¤¯¤¢¤ê¡¢°ÆÆâ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÇßÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ÎÁõ¾þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ËµþÅÔ¤Î¶¶ËÜÍ·³Ô¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÏÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÞË¡¦¶å½£¤é¤·¤¤¼Á¼Â¹ä·ò¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÁýÃÛ¤ò½Å¤Í¤ÆÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÅÁØÅª¤ÊÎò»Ë¤ÎÃßÀÑ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤ê½Ð¤¹¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¾Êý»Ô¤ä¸©¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ç¡¢ºÇÃ»¤Ç2·î¤Î¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Î¿½ÀÁ¡¢8·î¤ÎÅÐÏ¿¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¡ÖÂç¤¤Ê²þÁõ¤Ï²Ã¤¨¤º¡¢º£¤Î¹½Â¤¤ò»Ä¤·¤¿·Á¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¡¢Îò»Ë»ñÎÁ¤äÈþ½ÑÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¦Æ±½»Âð¤È¤¤¤Ã¤¿³èÍÑºö¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¡£
¡¡·úÊª¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Ï2·î15Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å4»þ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãó¼Ö¾ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ÎÍè¾ì¤ò¡£ÇßÄÅ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÏQR¥³¡¼¥É¤«¤é¡£¡ÊÊÒ²¬´²¡Ë