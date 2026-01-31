20歳の逸材DFがオランダ強豪へ電撃移籍！J２から驚異のステップアップ U-23アジア杯では主将として優勝に貢献
毎熊晟矢が所属するオランダの強豪AZは現地１月31日、J２のRB大宮アルディージャからDF市原吏音を獲得したと発表した。
現在20歳の市原は大宮の下部組織出身で、各年代別代表に選出されてきた逸材だ。
先のU-23アジアカップでU-23日本代表の主将を務め、２大会連続３度目の優勝に大きく貢献した。
J２から驚異的ステップアップを果たした有望株は菅原由勢（現ブレーメン）や毎熊のように、AZで結果を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
