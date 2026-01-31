柏が中川＆久保弾でちばぎんカップ連覇！ 17年ぶりJ１帰還の千葉を２−１撃破！
１月31日に第30回ちばぎんカップが開催され、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉が前者のホーム・三協フロンテア柏スタジアムで対戦した。
リーグ開幕を前に、千葉のライバルチーム同士が相まみえる恒例の一戦。昨季、J１で２位と躍進した柏のフォーメーションは３−４−２−１。GKは小島亨介、３バックは右から馬場晴也、古賀太陽、三丸拡、ボランチは中川敦瑛、小西雄大、ウイングバックは右が久保藤次郎、左が小見洋太、シャドーに瀬川祐輔、小泉佳穂、最前列には細谷真大が入った。
一方、17年ぶりにJ１に帰ってきた千葉のシステムは４−４−２。GKは若原智哉、４バックは右から高橋壱晟、久保庭良太、河野貴志、日高大、ダブルボランチは天笠泰輝と前貴之、右サイドハーフがイサカ・ゼイン、左サイドハーフが津久井匠海、２トップは石川大地とカルリーニョス・ジュニオとなった。
立ち上がりから激しい攻防が繰り広げられた一戦で、先にスコアボードを動かしたのは柏だった。10分、ペナルティエリア手前で右からの久保のパスを受けた中川がダイレクトで右足を振る。放たれた一撃は相手DFに当たって軌道が変わり、そのままゴールネットに吸い込まれた。
さらに28分に決定機を迎える。ハーフウェーライン付近で相手DFのパスをカットした久保が一気にゴール前まで侵入し、右足のシュート。しかし、惜しくも枠を捉えられなかった。
一方、ビハインドを負った千葉は攻め込まれる時間が続き、なかなかチャンスを作れない。44分には、敵陣左サイドでボールを受けた津久井が果敢に仕掛けるも、相手DFに防がれ、シュートまで持ち込めなかった。このまま前半を１−０で終える。
迎えた後半、千葉は開始から姫野誠、59分に猪狩祐真、呉屋大翔を投入。すると65分、左サイドで姫野がカットインからクロスを供給し、反応した呉屋がヘディングシュートを放つ。相手GKにセーブされるも、右CKを獲得し、この流れから猪狩のクロスに石川が頭で合わせて、ネットを揺らした。
それでも、柏が勝ち越しに成功する。83分、右サイドからドリブルで切り込んだ久保が左足を一閃。強烈なシュートをゴールネットに突き刺した。
試合はこのまま終了。前回大会で千葉を３−０で下していた柏が、連覇を達成した。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
