株式会社ビデオリサーチは３１日までに、「子どもが選ぶ！好きなキャラクターランキング」に関する調査結果（２０２５年１０月、男女３〜１２歳、５８４サンプル）を公表した。１位に輝いたのは「ドラえもん」。国民的キャラクターが、前回２位から２年ぶりの首位奪還となった。

２位にランクインしたのは「星のカービィ」。２０２５年にＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２向けのソフトが発売されたほか、コンビニエンスストアとのコラボキャンペーンや限定カフェの開催など、多彩な展開が人気を後押しした。

「おとこの子」の１位に輝いたのは、「ＭＩＮＥＣＲＡＦＴ（マインクラフト）」。プログラミング教育の一環として小学校の授業でも活用されており、子どもたちに浸透し人気を獲得している様子が表れている。２位は根強い人気を誇る「スーパーマリオ」。「テレビアニメ『鬼滅の刃』」は、前回１７位から大幅にランクアップの７位につけた。

「おんなの子」の１位に輝いたのは、「ちいかわ」。２０２５年はコラボレーション企画の展開や、初の大型体験型施設「ちいかわパーク」がオープンするなど話題続きだった。また、前回７位から４位に躍進した「クロミ」や２位の「シナモロール」など、サンリオキャラクターが多数ランクインした。