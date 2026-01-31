オランダ１部ＡＺは３１日、大宮のＵ―２３日本代表ＤＦ市原吏音（りおん、２０）を獲得したと発表した。契約期間は２０３１年６月まで。サウジアラビアで開催されていたＵ―２３アジア杯に主将として日本を優勝に導いた。

ＡＺは現在オランダ１部で５位につけ、かつて２度のリーグ優勝を果たした古豪。現在は元日本代表ＤＦ毎熊晟矢が在籍している。市原は以下のようにコメントした。

市原のコメント（クラブ公式サイトを通じて）「日本人が活躍しているというのが最初の印象。一番最初に声をかけてくれて、ずっと自分に対してアプローチしてくれて他のクラブよりも自分をほしいという気持ちが伝わったので決めた。（自身の特徴は）攻撃、ビルドアップが得意だが、何でもできる総合的なセンターバックだと思う。（オランダリーグの印象は）身体的な大きさ、速さ、強さがＪリーグに比べたらあると思う。個人的には一試合でも多く試合に出て、チームを勝利に導くこと。チームとしてはチャンピオンになる。タイトルを取りたい」

◆市原 吏音（いちはら・りおん）２００５年７月７日、埼玉県生まれ。２０歳。小学４年生から大宮の下部組織で育ち、２３年７月１２日の天皇杯３回戦・Ｃ大阪戦にクラブ最年少の１８歳５日でプロデビュー。トップ昇格した２４年から大宮では副キャプテンをつとめる。Ｊ２通算４８試合１得点、Ｊ３通算３１試合４得点。２４年はＪ３、２５年はＪ２ベストイレブンに選出。Ｕ―１５から各年代の日本代表に選出。１８７センチ、８１キロ。右利き。