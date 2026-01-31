IU×ビョン・ウソク共演！2026年ヒット確実の韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』

根強い人気を誇る韓国ドラマが、今、より深く楽しむカルチャーとして進化中。

推しの俳優に心を奪われたり、世界観にどっぷり浸かったり。がんばらずに感情を動かせるエンタメとして、韓ドラは日常の楽しみ方を更新しています。中でも2026年に注目したい作品を、マーケティングアナリスト・原田曜平さんに予測してもらいました。

今年流行るディズニープラス発、韓国ドラマはこれ

©2026Disney and its related entities

ディズニープラスが韓国の動画配信サービスTVINGと提携し、人気ドラマ約60作品を順次配信。今年の目玉は、韓国の歌姫IUと一昨年人気爆発だったビョン・ウソクが出演する『パーフェクト・クラウン（原題）』。（※邦題が『21世紀の大君夫人』に決定！）架空の21世紀を舞台にしたロマンティック・コメディドラマ、ぜひチェックを！

「韓国カルチャーはすっかり私たちの生活に定着。ちなみに、Z世代の次の関心は中国カルチャー。ドラマや音楽、アイドルなど中国系の流行をチェックするのもおすすめです！」（原田さん）

気になる作品を見つけたら、あとは再生ボタンを押すだけ。物語に身をゆだねる時間が、日常にささやかなときめきを運んでくれます。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……原田曜平さん

マーケティングアナリスト。芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授、信州大学特任教授。日本や世界の若者の消費・メディア行動を研究し、テレビ・書籍・講演などで幅広く活躍中。