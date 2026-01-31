歌手の工藤静香（55）が31日、自身のインスタグラムを更新。ファンに向けてメッセージをつづった。

毎月、ファンの誕生日を祝う投稿を続けている工藤。この日は「1月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。1年が始まる1月。今年の目標は、もう心にありますか？ふとした瞬間に思い出せる何かを、そっと胸に置いて進んでいける年になりますように」とメッセージを送った。

続けて「10代 周りがあまり見えずに、傷付いて、傷つけて、ただただ突っ走っていたような」「20代 自分はどうあるべきか、自分と言うものを一生懸命に探す旅をしていたような」「30代 今まで積み重ねてきた時間が正解だったのか間違いだったのか、また新しいことを受け入れるべきなのか、受け入れないべきなのか、考えていたような」「40代 今までとは違う変化、気づかなくてはいけない変化、そしてその変化を受け入れたくないような、受け入れなければならないような」とそれぞれの年代を回顧。

現在は「50代 完璧を求めすぎず、がんばりすぎず、諦めるのではなく、自分を少し許せることが必要だと感じているような」とし「60代から先は、自分のための時間を増やして、一生懸命にエンジョイしていきたいね！」と意気込み。

「夢や目標は達成することだけに意味があるのではなく、そこまでのプロセスにとても意味があると私はとても思っています。素敵な1年になさってください」と結んだ。

工藤は2000年12月5日、30歳で木村拓哉と結婚。2001年に長女・Cocomi、2003年に次女・Koki,を出産した。