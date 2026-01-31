Hey! Say! JUMPの山田涼介が自身のInstagramで、『僕の冬休み』と題してプライベートショットを投稿した。

■山田涼介「僕なりのカッコつけ」姪と捕まえる姿を披露

山田涼介は、『僕の冬休み』と綴り、計7点の写真を投稿。

この日の山田は、グレーのスウェットに黒いパンツ、チャコールグレーのようなキャップを合わせたリラクシースタイルで登場。

山田は「はしゃぐ僕」と綴り、1枚目は広いテラスが広がる場所で、はしゃいだ様子の山田のワンショットを披露。さらに「夜に備えて姪と月チェック。親父とプラモデル作り。姪を捕まえた。僕なりのカッコつけ」と、投稿した写真の説明を添えた。

2枚目には、小さな子どもと一緒に望遠鏡をのぞくショット。3枚目はホワイトニット姿で細かい作業をしている様子。4枚目は姪をホールドする姿など、家族愛に満ち溢れたショットが並んだ。

さらに、「姪が寝たので1人で月見。星が綺麗でした」と綴ったように、テラスに設置されたおしゃれな焚火を横に、望遠鏡に腕を乗せて夜空を見上げる山田の姿が。そして最後は星空を捉えた美しい写真で締めくくった。

「おじ活はかどってるね」「ただただ愛おしい」「なんて親孝行な息子なんだ」「MVみたい」「白ニット似合いすぎ！」と幸せに満ちたショットに称賛の声が寄せられた他、「4枚目ヤバすぎ」「愛が溢れすぎている」「山田涼介に捕まえられる世界がこの世に」「姪になりたい」と、山田が姪たちをホールドした写真に反響が寄せられていた。

