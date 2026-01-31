１回３日目を迎えた３１日の小倉競馬は、最低人気馬が３度も馬券に絡むなど、荒れに荒れた波乱の一日となった。

まずは３歳未勝利若手騎手限定戦となった６レース（芝１２００メートル）で、単勝３８８・２倍でしんがりの１８番人気だったカシノアリーナが１着。２着にはブービー１７番人気のスッサンエア。３着にも１０番人気のコンフィアンサが入線し、これまでの記録を大幅に塗り替え、ＪＲＡ史上最高配当となる３連単５８３６万７０６０円の特大馬券となった。

４歳以上１勝クラスの８レース（芝１２００メートル）でも、２着に単勝１８５・９倍で最低１８番人気のアルマロクザンが入り、３連単２８３万２０３０円を演出。さらに４歳以上２勝クラスの１０レース（牝馬限定ダート１７００メートル）では、２着に単勝２０７・１倍で最低１６番人気のプウスカンドゥールが突っ込み、３連単９４万８７６０円の高配当を呼んだ。

全１２レース中１０レースで３連単が万馬券となり、１０万馬券が６本も飛び出した一日。Ｘでは「中央競馬」「ホームラン」「ＪＲＡ」といったワードがトレンド入りするなど大きな反響を呼び、「どうやったらこんな馬券買えるんだ？」「誰だ当てたヤツ」「うらやましすぎる」「かすりもしない」「小倉当てるヤツ、マジすげえ」「予想スタイルが変わりそうで怖い」「もう穴馬しか見えない」といった反応もあった。