筧美和子、パーマヘアで雰囲気一変「新鮮」「印象全然違う」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】女優の筧美和子が30日、自身のInstagramストーリーズを更新。パーマをかけた新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳美人女優「印象全然違う」雰囲気一変パーマスタイル
筧は「Perm」とコメントし、パーマをかけたことを報告。ウェーブのかかった髪型の自撮りが添えられている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合ってる」「新鮮」「ふんわり素敵」「イメチェン成功」「印象全然違う」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳美人女優「印象全然違う」雰囲気一変パーマスタイル
筧は「Perm」とコメントし、パーマをかけたことを報告。ウェーブのかかった髪型の自撮りが添えられている。
◆筧美和子のパーマヘアに反響
この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合ってる」「新鮮」「ふんわり素敵」「イメチェン成功」「印象全然違う」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】