元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈が１か月で６・１キロのダイエットに成功。想像以上の反響に本人も驚きを隠せない様子だ。

３１日までにインスタグラムで「ダイエットが反響すごくて、、、みなさんメッセージありがとうございます 戻らないように頑張ります ここからはより運動しながら頑張ります」と寄せられる反響に感謝を述べた。

「とりあえず私はあんまり私のことはわからないんですが、４０過ぎてもうすぐ４３歳になるので体重維持は健康の為にもと。」と今のモチベーションを明かした。

この投稿には「ダイエット継続 頑張ってください」「桂里奈さん膝の為にも体重維持はいいかもですね」「ダイエットすごーいね」「将来が楽しみ」「かわいい画家さん」「子供って色んな可能性含んでますもんね！」とのコメントが寄せられている。

２９日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉 ＴＨＥ夜会」２時間ＳＰ（木曜・午後９時）では、丸山のダイエットに密着。外食でヘルシーなものを選んで食べるダイエットを行い、１か月で６８・４キロから６２・３キロに６・１キロ減。さらにウエストは８０・８センチから７５・５センチに。ヒップも９８・９センチから９３・９センチと引き締まり、スタジオから「きれい」「やせてる」「シュっとされた感じ」「イメージ変わりましたね」と驚きの声が上がった。