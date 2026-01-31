第3子妊娠中の鈴木あきえ、家族5人とのマタニティフォト公開「一生の宝物になる」「素敵過ぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】タレントの鈴木あきえが1月31日、自身のInstagramを更新。家族で撮影したというマタニティフォトを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元「ブランチ」リポーター「素敵過ぎる」家族勢揃いマタニティフォト
第3子を妊娠中の鈴木は、1月18日に臨月を迎えたことを報告していた。この日の投稿では「今回の妊娠期間、マタニティ写真をほぼ残してなかったことに気付きまして 駆け込むようにみんなで写真スタジオに行ってきました」とマタニティフォトを公開。ふっくらとした鈴木のお腹を、2人の子どもたちが優しく触れているショットで、そんな子どもたちを優しいまなざしを見つめる鈴木が印象的な1枚となっている。
息子の肩には指輪をはめた夫の手が置かれており、2人の子どもたちと鈴木、夫、そしてまだお腹の中にいる赤ちゃんの「初めての家族5人写真」だと記している。また「赤ちゃんのタイミングがいつなのか、それも楽しみだ」と臨月らしい一言も添えている。
この投稿には「家族5人の絆が尊い」「素敵過ぎる」「優しい眼差しに癒やされる」「一生の宝物になる1枚」「誕生がますます楽しみ」「お子さんたちの姿が微笑ましい」「絆が伝わる最高のショット」「いよいよですね」といった声が寄せられている。
鈴木は1987年3月12日生まれ、東京都出身。Eテレ「大！天才てれびくん」MCレギュラーや、TBS「王様のブランチ」リポーターなどで活躍。プライベートでは、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産。2025年9月にInstagramで第3子の妊娠を報告している。（modelpress編集部）
