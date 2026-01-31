ウルトラセブンの「アンヌ隊員」で知られる女優のひし美ゆり子(78)が31日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。夫で仮面ライダー「アマゾン」を演じた元俳優の岡崎徹さん(77)が腎臓摘出手術を受けていたことを明かした。



【写真】最新技術を使って“仮面ライダー・アンヌ"誕生!?

入院・手術を伝えた漫画家・村枝賢一氏の投稿を引用して、「傷跡が痛いだけで本人は時間が経てば『日にち薬』『早くみんなに会いたいな～』と申しております」と経過が順調なことを報告。続けて、「『あと3回寝たら退院だね』指折り数えている夫 医療発達は驚異的!火曜日に腎臓摘出手術→翌週火曜日退院だ!術後翌日『歩いて貰います!寝ていたらダメですよ 回復が遅くなる』手違いで紛失した病院履き替わりに革靴履いてリハビリだったんだって!退院翌日はもう立春大吉」と、週明けの2月3日にも退院できる見通しであることを説明した。



ひし美は昨年4月、岡崎さんと年内に結婚することを発表。5月に熊本県芦北町役場で婚姻届を提出し、特撮ヒーロー＆ヒロインの“熟年婚”と話題になった。岡崎さんは現在、同町で古民家カフェの店長を務めている。



（よろず～ニュース編集部）