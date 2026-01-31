“マシュマロボディの超新星”はのんまゆ＆すずめ、初々しい“手つなぎ”ビキニ姿 あでやかな“美尻”カットも
アイドルグループ・INUWASIのメンバーで“マシュマロボディの超新星”としてグラビアシーンから熱視線を送られているはのんまゆとすずめが、26日発売の『週刊ヤングマガジン』9号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】純白ビキニで初々しい手つなぎカットを披露したすずめ、はのんまゆ
INUWASIのメンバーとして人気を博す2人だが、今回はファンの圧倒的支持で表紙＆巻頭グラビアに大抜擢。白ビキニで手をつないだ初々しくあどけない姿から、美尻も見せた色っぽいカットまで、変幻自在の表情を見せている。
なお、巻中グラビアには桜庭奈緒、巻末グラビアには岡本一花が登場する。
