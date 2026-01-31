俳優の石原良純（64）が30日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。父・石原慎太郎さんの破天荒な行動について回想する場面があった。

良純は「嫁さんの実家がうちの近くだったんだけど…」と切り出し、結婚前のエピソードを披露。「お義母さんが料理がお上手なのよ。うちの親父が食べに来ることが何回かあって、その時に（慎太郎さんの秘書が）“これから知事が寄りますので、ご飯の用意をしてください”って、酷い話なんだけど、電話がかかってきて…」と振り返った。

さらに、慎太郎さんの秘書は「知事がご飯の前にお風呂に入りたいと言っております」と伝えてきたそうで、良純は「お義母さんが“未来の旦那の父親だから”ってお風呂を洗って準備してくれて。それでうちの親父が風呂に入って、最初に言ったのが“お風呂狭いですね”って。めちゃくちゃだよ…」と説明。当時を回想し、苦笑いしていた。

共演の高嶋ちさ子から「どうしてそういうことするの？って言えない？」と指摘されるも、良純は「言ってもしょうがないもん。“一応、俺にも言ってくれた方がいい”とは伝えるけど」としていた。