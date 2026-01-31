第1子妊娠中の藤田ニコル、“ふっくらお腹”の私服ショット「H＆Mのマタニティパンツも形可愛くてお気に入り」 反響続々「だいぶおっきくなってきたねー！」「ちゃんとオシャレしてて憧れる」
モデルの藤田ニコル（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。“ふっくらお腹”の私服コーデを披露した。
【動画】「だいぶおっきくなってきたねー！」“ふっくらお腹”の私服姿を披露した藤田ニコル ※動画は4枚目
「今日の私服は最近買った@maxmara のピンクのコートをメインに もうバレンタイン気分です」と紹介し、ピンクのロングコートに白いニット帽を合わせた“甘々”コーデを披露。
「H＆Mのマタニティパンツも形可愛くてお気に入りだし新しくスケッチャーズでスニーカーも買ってお仕事の日も安心コーディネート」と妊娠中の身体を気遣いながらもおしゃれを楽しむ姿勢を見せた。
ファンからは、「ピンクのコート珍しい!!!可愛い」「お腹だいぶおっきくなってきたねー！もこもこでかわいい」「お腹大きくなってもちゃんとオシャレしてて憧れる」「まだまだ寒いから毎日あたたかくしてね」「マタニティパンツ気になります！」「ふわふわあったかそう」などの声が寄せられている。
藤田は23年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告した。
