巨人の11年目左腕・中川皓太投手（31）が31日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。万能であるはずの“魔球”を駆使しても打ち取れない“難敵”攻略に意欲を見せた。

この日のテーマは「今年の抱負」。

蛯原哲アナウンサー（51）から直撃された中川は、渡された色紙に「お風呂で娘に泣かれない！」としたため、1歳になる一人娘に「泣かれますね…やっぱり」と苦笑いとデレ笑いの混じった表情を浮かべた。

「お風呂に連れて行く段階で」早くも泣かれてしまうという新米パパ。

娘と仲良く手をつなぎ、人気アニメ「アンパンマン」の人気キャラクター「ドキンちゃん」のイラストが書かれたボールを見せながらお風呂場に向かうものの、娘はママの姿が見えなくなると泣き出すそうで「悲しい気持ちになる」と遠征で不在が多いプロ野球選手ならではの悲哀をデレデレ顔の奥ににじませた。

だが、そこはマウンドで頼りになる左腕リリーバー。ドキンちゃんのイラスト入りボールという“魔球”も通じない愛する難敵攻略に向け「パパを頼ってもらえるように頑張ります」と最後までデレデレ顔で幸せそうだった。