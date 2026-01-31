日本に一時帰国していたママさんが、愛犬たちが待つカナダに半月ぶりに戻ってきたら…？心温まる再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万1000回再生を突破。「嬉しそう」「愛があふれてる」「なんかウルウルする」といった声が寄せられています。

【動画：半月ぶりに海外から帰ってきたママ→空港まで『2匹の犬』が迎えに来て…『再会の瞬間』】

愛犬2匹が空港でママさんを熱烈歓迎！

YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」には、カナダで暮らしている柴犬「ナラ」ちゃん＆「ソラ」くんの日常が投稿されています。ご紹介するのは、日本に一時帰国していたママさんが戻ってきて、半月ぶりに2匹と再会した時の様子です。

パパさんと一緒に空港までお迎えに来た2匹ですが、ママさんが後ろから近づいてもなかなか気づいてくれなかったそう。2匹はお名前を呼ばれると「ママ？どこ？」とキョロキョロし始め、目の前まで来た時にようやくママさんを発見。

その瞬間にソラくんは喜びを爆発させてママさんに飛びつき、ナラちゃんも嬉しそうに甘え始めたとか。全力で「おかえりなさい」を伝えてくれる姿にほっこりしつつ、「気づかなかったくせに」と思わず笑ってしまうパパさんとママさんなのでした。

幸せそうな笑顔

2匹は熱烈歓迎が一段落して大人しくなってからも、「嬉しすぎてほっぺが緩んじゃう！」とばかりに、ずっとママさんのそばでニコニコしていたそう。

ソラくんは台に腰かけているママさんの足の下にお座りし、ピタッとくっつきながらニコニコ。そしてナラちゃんはママさんを見つめたり、撫でてもらったりしながらニコニコ。その幸せそうな笑顔を見ていると、こちらまで嬉しくなります。

愛に溢れた光景に感動

そして帰宅後、2匹はママさんにくっついて甘えながら、「わうわうっ」と言い合って犬語で揉め始めたそう。おそらく2匹ともママさんを独り占めしたくて、取り合いをしているのでしょう。まるで小さな子どものような喧嘩をする2匹が、たまらなく可愛いですね。

空港で再会した時から帰宅後まで、「ママ大好き！」という気持ちを真っ直ぐ伝え続けてくれたナラちゃんとソラくん。愛に溢れた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「こんなに歓迎されたら嬉しいですよね！」「胸がじーんとする。最高の笑顔を見せてくれましたね」「一番嬉しそうだったのはパパさんｗ」といったコメントが寄せられています。

ナラちゃん＆ソラくんの可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナダ暮らしの柴犬」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。