大好きな近所のおじいちゃん

TikTokアカウント「shibainu.saku」の投稿主さんは、柴犬の『朔』ちゃんと暮らしています。朔ちゃんは、とても人懐こくて穏やかなわんこ。一緒に暮らす家族以外にも、仲良しの友達がたくさんいるのだそうです。

その中でも、とくに親しかったのが「近所のおじいちゃん」。おじいちゃんは、お散歩中の朔ちゃんに出くわすたびに、優しく声をかけてなでてくれるのだといいます。

この日もおじいちゃんと会って、頭をなでてもらったとか。嬉しそうに目を細める朔ちゃんでしたが、去っていくおじいちゃんからなかなか目を離さなかったそうです。あまりに長いこと見送っていたため、違和感を覚えたといいますが…。

お散歩中に届いた、突然の悲報

それからしばらく、お散歩中におじいちゃんと会うことはなくなりました。積雪がひどい時期、家の中で過ごしているのかも…。そんな風に思いつつ、おじいちゃんの家の前を通ったときのこと。家の中から、おじいちゃんのご家族が顔を出しました。

ご家族は、おじいちゃんが先日亡くなったことを知らせてくれたといいます。投稿主さんと朔ちゃんにとって、あまりに突然の出来事でした。最期に会ったときは、あんなに元気そうだったのに…。信じられない想いで、ご家族にお礼を伝えたのでした。

切ない背中に涙が止まらない

しかし、朔ちゃんは、おじいちゃんの家の近くから離れようとしませんでした。遠くを見つめるように、その場に留まり続けたといいます。大好きなおじいちゃんと会いたい…。そんな純粋な気持ちで、待ち続けていたのでしょう。

朔ちゃんの健気な姿に、胸がぎゅっと苦しくなったという投稿主さん。「自分は朔を待たせてはいけない」と強く感じたそうです。

おじいちゃんとはお別れしてしまったけれど、愛された記憶が消えることはありません。これからも、おじいちゃんとの思い出は朔ちゃんの胸に残り続けるのではないでしょうか。

この投稿には「可愛がってもらってよかったね」「人の気持ちが分かるんだよね」「きっと朔ちゃんとママさんのこと見守ってくれてるよ」などの温かなコメントが寄せられています。

