Ettoneが、2ndデジタルシングル「東京劇場」を2月13日に配信リリースする。

（関連：Ettone、自然体な歌声で届ける“小さな幸せ” 藤井 風、椎名林檎……カバー曲でも魅了したデビューショーケース）

今作は、東京に出てきたばかりの頃は電車が数分おきに来ることや人の多さに戸惑いながらも、スクランブル交差点を歩くことさえすべてが新鮮でワクワクする体験だったが、時間が経つにつれてこの街は次第に“生活の場”になり、やがて1つの小さな“劇場”のように見えてくる、というような心境の変化とともに、それでもこの場所のドラマとともに生きていく自然な姿を表現した作品。

さらに、東京という街の冷たさを感じながらも、自分の夢だけは手放さないという生き方や、夢を諦めすぎないための図太さを持たなければ生き残れない場所としての東京を映し出し、その中で気丈に生きていく人たちを描いた楽曲になっている。

約5カ月ぶりの新曲となる今作の制作には、Wez AtlasとO21のレーベルヘッド／エグゼクティブプロデューサーのALYSA、さらにメンバーのmiranoとpiaも参加している。

（文＝リアルサウンド編集部）