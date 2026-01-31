「なにわ男子」の大西流星（24）が31日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。尊敬する芸能人を明かす場面があった。

この日はフジテレビ系「横浜ネイバーズ」でダブル主演を務める、「timelesz」の原嘉孝とともに、原が学生時代を過ごした横浜の街を旅した。

スイーツを楽しみながら、話題は番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太の話題に。大西は「山里さんもね、六本木の某あざと番組でご一緒させていただいて。尊敬してる先輩かも」と告白した。

「全然業界は違うかもしれないですけど。1人ひとりの個性とか、魅力を見つけんのがめちゃくちゃ上手いなと思って」と大西。「しかも、ただただ褒めるんじゃなくて、しっかりおいしくイジりながら褒めてくれるから。“あざとい”とかって褒め言葉に使いづらい言葉でもある。でも、凄いうまくイジってくれて。“あざといキャラ”が定着したりとか。変な話やけど、いろんなキャラクターを底上げしてくれるような（人）。めちゃくちゃ優しいし」と話した。

大西は「山里さーん、お久しぶりでーす。山里さんのおかげで、めちゃくちゃ意気揚々と芸能界、走ってます」とカメラ目線でメッセージ。「赤メガネ神様」と続けると、山里も「ちょっと表現がなんか…」と喜びつつも、困惑していた。