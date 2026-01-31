モデルの藤井サチ（28）が31日、都内で初のフォトスタイルブック「雨のち、サチ。」（光文社）の発売記念イベントに出席した。エッセーや美容、トレーニング、夫婦での取材も盛り込まれており「本当にいろんな楽しみ方ができる1冊」とアピール。「謙虚でいたい」としつつも自己採点は「120点」と胸を張った。

「初めての本なので、出すなら身も心もさらけ出したい」と臨んだ一冊。これまでやらなかったという下着でのカットも「たくさん着たい」と自らリクエストした。「モデル活動14年目で初めて服を着ずに撮影したんです。恥ずかしかったです」と照れ笑い。お気に入りカットにはお尻を強調した一枚を挙げた。かつては大きさがコンプレックスだったが、「育ててみたらどうなるんだろう」と鍛えたことで満足のいく一枚となったようだ。

昨年7月に一般男性との結婚を発表してから報道陣の前に登場するのも初だった。

新婚生活について聞かれると「楽しいです」と幸せオーラ全開。「何があっても絶対的な味方がいてくれるっていうのは凄く心強い。そういう土台があるからこそ、こういった本にも挑戦できたり、いろんなお仕事に挑戦できるという感覚があります」と夫の存在の大きさに感謝し「温かい家庭を築き上げたい」と満面の笑みを浮かべた。