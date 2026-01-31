中村倫也「ドリステ」NG出したシーンが話題「貴重な姿」「ガチだったなんて」
【モデルプレス＝2026/01/31】俳優の中村倫也が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の第3話が、30日に放送された。31日、中村が自身のX（旧Twitter）でNGを出したシーンを明かした。＜※ネタバレあり＞
【写真】K-POP版“スポ根”ドラマ「ある意味メンバー全員登場」人気アイドルの役柄話題
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指すK-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信などの活動を行う。
TGCでの活躍に沸くNAZE（ネイズ）だが、エリートグループ・TORINNER（トリナー）が所属する巨大事務所の陰謀により、取材や番組出演が白紙に。そんな中、TORINNERのライブへのゲスト出演が決定した。しかし、それはプロデューサー・パク・ジス（キム・ジェギョン）の罠で、TORINNERファンで埋め尽くされた会場にNAZEを出演させることで“公開処刑”を試みていた。
相手の思惑を察した吾妻は、NAZEのステージプランを計画。一晩中考え、事務所で睡眠中にNAZEのマネージャーの遠藤水星（池田エライザ）がやってくるというシーンがあった。
このシーンを受け、中村は「最近寝るシーンの撮影中、本当に寝てしまうことが多いのですが」と切り出し、「昨日放送の第3話でも漏れなくガチ寝をかましまして、NGを出しましたスイマッセン」と明かした。
中村の裏話に、視聴者からは「本当の寝起きってこと？」「貴重な姿」「演技でも心奪われてたのにガチだったなんて」「通りでリアルだった」「ガチ寝のNGシーンも見たい」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP版“スポ根”ドラマ「ある意味メンバー全員登場」人気アイドルの役柄話題
◆中村倫也主演「DREAM STAGE」
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指すK-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信などの活動を行う。
◆「ドリステ」中村倫也の寝るシーンが話題
TGCでの活躍に沸くNAZE（ネイズ）だが、エリートグループ・TORINNER（トリナー）が所属する巨大事務所の陰謀により、取材や番組出演が白紙に。そんな中、TORINNERのライブへのゲスト出演が決定した。しかし、それはプロデューサー・パク・ジス（キム・ジェギョン）の罠で、TORINNERファンで埋め尽くされた会場にNAZEを出演させることで“公開処刑”を試みていた。
相手の思惑を察した吾妻は、NAZEのステージプランを計画。一晩中考え、事務所で睡眠中にNAZEのマネージャーの遠藤水星（池田エライザ）がやってくるというシーンがあった。
◆「ドリステ」中村倫也、NG出したシーン明かす
このシーンを受け、中村は「最近寝るシーンの撮影中、本当に寝てしまうことが多いのですが」と切り出し、「昨日放送の第3話でも漏れなくガチ寝をかましまして、NGを出しましたスイマッセン」と明かした。
中村の裏話に、視聴者からは「本当の寝起きってこと？」「貴重な姿」「演技でも心奪われてたのにガチだったなんて」「通りでリアルだった」「ガチ寝のNGシーンも見たい」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】