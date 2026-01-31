小倉優子、子どもたちに好評「つなぎを入れないハンバーグ」公開「レストランみたい」「ふっくら感最高」と反響
【モデルプレス＝2026/01/31】タレントの小倉優子が1月31日、自身のInstagramを更新。ハンバーグがメインの食卓を披露し、話題となっている。
【写真】3児のママタレ「レストランみたい」つなぎなしの好評ハンバーグ公開
小倉は「つなぎを入れないハンバーグを教えてもらったので、作ってみました！子ども達に好評でした」とつづり、食卓の写真を投稿。ふっくらとした焼き上がりのハンバーグに照りのあるソースがかかっており、トマトやブロッコリーが添えられている。また「それにしても、次男はシャツ一枚で寒くないのか」と元気いっぱいの息子の様子も記していた。
この投稿に「絶対美味しい」「レストランみたい」「肉汁たっぷり出てきそう」「レシピお願い」「ふっくら感最高」「お子さん喜んだだろうな」「絵みたいに完璧できれいなハンバーグ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
