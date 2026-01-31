知ってる人だけ得をする「エディオンで“20％還元”になる方法」。キャンペーンの注意点と攻略法
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
今回ご紹介するのは、現在開催中のお得なキャンペーンについてです。普段の買い物だったり食事で利用できるキャンペーンなのでぜひ参考にしてみてください。
◆エディオンでポイント利用分の20%還元キャンペーン開催中
まずはエディオンのキャンペーンです。エディオンでは、ポイントを利用すると20％ポイントバックキャンペーンが開催中です。キャンペーン期間は2月15日（日）まで。
エディオンで利用できるポイントは、Vポイント・楽天ポイント・dポイントの3つです。このうちのいずれかを利用すると、その利用分の20％が還元されます。ただし、利用できるのは購入金額の50％までです。全額ポイント払いすることはできるのですが、購入金額の50％を超えてポイント利用するとキャンペーン対象外になってしまうのでお気をつけください。
たとえば1万円の商品を購入する場合、5,000ポイントまでの利用でキャンペーン対象になり、後日ポイント利用分の20％が還元されます。この場合、5,000ポイント利用すると1,000ポイント還元されるため、購入金額から考えると最大10％還元ということになります。
特にエントリーなど必要なく、エディオンで対象ポイントを利用するだけです。還元上限は5万ポイントなので、50万円までの支払いで25万ポイント利用した場合に上限に達します。余程のことがない限り、上限は気にしなくてよさそうです。
◆東京都民がもらえる11,000円分の「東京ポイント」とは
利用するポイントを持っていないという方は、東京都公式アプリを利用するというのもいいかもしれません。東京都民限定にはなってしまいますが、2月2日（月）13時から「東京アプリ生活応援事業」が始まり、マイナンバーカードで本人確認をすると11,000円分の東京ポイントがもらえます。
この東京ポイントはdポイント、Vポイントに交換できるので、それでエディオンで買い物するとキャンペーンに参加できます。
エディオンでは、毎週金曜日更新で公式アプリでお得なクーポンが配信されています。1,000円（税込）以上で100円引き、2,000円（税込）以上で200円引き、5,000円（税込）以上で500円引きクーポンです。100円と200円引きクーポンは先着4万名、500円引きは先着2万名なので、確実に利用したい場合は金曜日の買い物がおすすめです。
◆アプリ会員ならスクラッチ抽選に参加可能
そして、今ならアプリ会員限定でスクラッチ抽選に挑戦することができます。第1弾が2月1日（日）まででカレールウが当たり、第2弾が2月2日（月）〜2月15日（日）まででかっぱえびせんが当たります。ハズレなしなので、これらの賞品が当たらなかった場合、エディオンポイントに交換できるエディオンコインが当たります。
賞品の受け取りはエディオン店舗なので、買い物に行く前に挑戦してみてください。スクラッチ抽選は期間中毎日挑戦できます。
◆50周年のハンズのお得キャンペーン
次はハンズのキャンペーンです。ハンズは今年50周年を迎えるということで、ボーナスポイントキャンペーンが開催中です。開催期間は1月22日（木）〜2月8日（日）まで。
ハンズクラブ会員限定で、期間中のお買い上げ合計金額5千円（税抜）で500ポイント、1万円（税抜）以上で1,000ポイントがプレゼントされます。ネットストアでの買い物も対象です。ただし、ハンズが出店しているアマゾンなどの外部モールは対象外です。
ハンズクラブポイントを利用した場合はポイント利用前の金額が対象なので、よりお得になります。この機会に利用してみてもいいかもしれません。
今回ご紹介するのは、現在開催中のお得なキャンペーンについてです。普段の買い物だったり食事で利用できるキャンペーンなのでぜひ参考にしてみてください。
◆エディオンでポイント利用分の20%還元キャンペーン開催中
エディオンで利用できるポイントは、Vポイント・楽天ポイント・dポイントの3つです。このうちのいずれかを利用すると、その利用分の20％が還元されます。ただし、利用できるのは購入金額の50％までです。全額ポイント払いすることはできるのですが、購入金額の50％を超えてポイント利用するとキャンペーン対象外になってしまうのでお気をつけください。
たとえば1万円の商品を購入する場合、5,000ポイントまでの利用でキャンペーン対象になり、後日ポイント利用分の20％が還元されます。この場合、5,000ポイント利用すると1,000ポイント還元されるため、購入金額から考えると最大10％還元ということになります。
特にエントリーなど必要なく、エディオンで対象ポイントを利用するだけです。還元上限は5万ポイントなので、50万円までの支払いで25万ポイント利用した場合に上限に達します。余程のことがない限り、上限は気にしなくてよさそうです。
◆東京都民がもらえる11,000円分の「東京ポイント」とは
利用するポイントを持っていないという方は、東京都公式アプリを利用するというのもいいかもしれません。東京都民限定にはなってしまいますが、2月2日（月）13時から「東京アプリ生活応援事業」が始まり、マイナンバーカードで本人確認をすると11,000円分の東京ポイントがもらえます。
この東京ポイントはdポイント、Vポイントに交換できるので、それでエディオンで買い物するとキャンペーンに参加できます。
エディオンでは、毎週金曜日更新で公式アプリでお得なクーポンが配信されています。1,000円（税込）以上で100円引き、2,000円（税込）以上で200円引き、5,000円（税込）以上で500円引きクーポンです。100円と200円引きクーポンは先着4万名、500円引きは先着2万名なので、確実に利用したい場合は金曜日の買い物がおすすめです。
◆アプリ会員ならスクラッチ抽選に参加可能
そして、今ならアプリ会員限定でスクラッチ抽選に挑戦することができます。第1弾が2月1日（日）まででカレールウが当たり、第2弾が2月2日（月）〜2月15日（日）まででかっぱえびせんが当たります。ハズレなしなので、これらの賞品が当たらなかった場合、エディオンポイントに交換できるエディオンコインが当たります。
賞品の受け取りはエディオン店舗なので、買い物に行く前に挑戦してみてください。スクラッチ抽選は期間中毎日挑戦できます。
◆50周年のハンズのお得キャンペーン
次はハンズのキャンペーンです。ハンズは今年50周年を迎えるということで、ボーナスポイントキャンペーンが開催中です。開催期間は1月22日（木）〜2月8日（日）まで。
ハンズクラブ会員限定で、期間中のお買い上げ合計金額5千円（税抜）で500ポイント、1万円（税抜）以上で1,000ポイントがプレゼントされます。ネットストアでの買い物も対象です。ただし、ハンズが出店しているアマゾンなどの外部モールは対象外です。
ハンズクラブポイントを利用した場合はポイント利用前の金額が対象なので、よりお得になります。この機会に利用してみてもいいかもしれません。