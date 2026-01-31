日本高等学校野球連盟は31日、第98回選抜高等学校野球大会の開幕にあたり、ひぼう中傷等への対応について公式サイトで声明を発表しました。

3月19日から始まる第98回選抜高等学校野球大会は30日、出場する32校が決定し、2025年の夏の甲子園で初優勝を果たした沖縄尚学などが選出されました。

日本高等学校野球連盟は近年のスポーツ競技大会での状況について、「大会関係者に対する誹謗(ひぼう)中傷や差別的な言動などが、特にSNS上で拡散される事案が確認されるようになっています。こうした行為は、大会関係者の名誉や尊厳、人権を傷つけ、心身に深刻な影響を生じさせるものであり、決して看過できません」としました。

続けて「全国の高校球児たちが日々の鍛錬の成果を発揮し、スポーツマンシップに則って真剣勝負を繰り広げる、かけがえのない舞台」として、ひぼう中傷や差別的な言動などは慎むように求めました。このような行為があった場合は法的措置を含めて毅然とした対応をとるとしています。

声明では、すべての人が安心して大会を楽しみ、互いに敬意をもちながら心から応援し続けられる環境づくりへの理解と協力を求めました。