TBS「王様のブランチ」の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が31日、自身のインスタグラムを更新。第3子出産を控え、家族でマタニティフォトを撮ったことを報告した。

「家族で。今回の妊娠期間、マタニティ写真をほぼ残してなかったことに気付きまして。駆け込むようにみんなで写真スタジオに行ってきました」とマタニティフォトを家族で撮影したことを報告した。

「妊娠期間の身体の重さや心の不安定さも、いつも産んだらすぐに忘れちゃうんだよな。忘れたくないなぁ。忘れちゃうんだけど。笑」と本音を漏らし、「そんな想いをのせて素敵な写真を撮っていただきました」と振り返った。

「初めての家族5人写真」と明かし、子供たちとの写真を公開。夫は手のみ映り込んでおり、ハッシュタグで「夫はSNS載せると嫌がるのでこの編集と相成りました。笑」と説明した。

「上の子達の学校幼稚園行事があるから、もうちょびっと待ってねという気持ちと、パンパンの身体的にはもうすぐにでも出てきておくれという気持ちの狭間で揺れてる。今日この頃です。笑」とつづり、「赤ちゃんのタイミングがいつなのか、それも楽しみだ」と第3子との対面を心待ちにしていた。

鈴木は2017年に同い年のテレビディレクターと結婚。18年9月に長男、20年12月に長女を出産。