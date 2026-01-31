手取り17万円から月1.5万円の奨学金を返済しながら、都内で事務職として働く佐々木さん（仮名・24歳）は、500円のラテを飲むことすら罪悪感に似た感覚を覚えるそうです。その本当の理由は、かつて病床で自らの治療費を家族に詫びながら亡くなった母の姿にありました。本記事では、奨学金返済で精神的余裕を失い、彩りのない日々の中で自らを追い詰めてしまう若者の事例を紹介します。

日常を侵食する「320万円」の奨学金

「500円のラテを飲むたびに、自由になるための時間を捨てているような罪悪感に襲われるんです」

私立大学を卒業して2年、都内の中小企業で事務職として働く佐々木美咲さん（仮名・24歳）は、声を震わせながら語ります。

美咲さんの日常は、頭のなかを常に支配する「320万円」という奨学金の支払額に塗りつぶされています。

現在の月収は額面で約21万円、手取りにすれば17万円そこそこ。ボーナスを含めても年収は270万円ほどです。

都内の平均的な初任給をわずかに下回るこの収入から、毎月約1.5万円が奨学金の返済として自動的に引き落とされます。返済自体は滞りなく進んでいますが、美咲さんの心が軽くなることは一向にありません。

「友達とカフェに入っても、メニューの金額を見た瞬間に『この500円のラテ代があれば、返済が1日分早まるのに』『こんな贅沢しちゃってもいいのかな』って、自分を責め続けてしまうんです」

家賃や光熱費を払えば、手元に残るのは、食費とわずかな貯蓄のための数万円。本来なら、20代前半という最も華やかな時期を謳歌しているはずの年齢です。

しかし、美咲さんにとって消費は「楽しみ」ではなく、自らの生命力をすり減らす「苦行」でしかありません。

「最期までお金のことで謝る」母が遺した呪縛

美咲さんが1円単位の支出にまで怯えるようになったのは、10代で経験した母との死別が原因です。末期がんを患った母親は、病床で自らの体調よりも「あること」を気に病んでいました。

「母が最期まで気にしていたのは、自分の命ではなく“治療費”のことでした。『こんなにお金がかかってお父さんに申し訳ない。美咲になにも残してあげられない』と泣いて謝るんです」

死にゆく人間が、生きるためにかかる費用を「家族への迷惑」として詫びる。その姿は、多感な時期だった美咲さんの心に「お金がない＝誰かに謝りながら生きること」という深い呪縛を焼きつけました。

「あのとき、悟ったんです。お金がないことは、ただ貧しいだけじゃない。周りに気を遣って、肩身の狭い思いをしながらしか生きられなくなるんだって」

美咲さんにとって、320万円という奨学金は単なる学費の残りではなく、自分を「マイナスの存在」に縛りつける存在です。このマイナスを一日も早くゼロにしない限り、自分には人並みの幸せを味わう資格がない。そんな思いが美咲さんを支配しているのです。

だからこそ、500円のラテを飲むことは浪費ではありません。「自由になるための時間」を、自分のわがままで勝手に削る「罪」のような感覚だと捉えています。

「父は『自分の老後の心配はいらない』と言ってくれます。でも、もしお父さんが倒れたときに、自分のラテ代のせいで『お金がない』なんて言ったら？ お母さんと同じように、あの申し訳なさと惨めさを繰り返すことになる。それだけは、死んでも嫌なんです」

「奨学金」という重荷が当たり前の幸せを遠ざける

SNSを開けば、同世代が流行の服を着たりブランドバッグを手にしたりして、笑顔で溢れています。かつての美咲さんなら抱いたであろう「買い物は楽しい」という純粋な感情は、完全に失われています。

「自由に笑ってお金を使える人たちが、私とは別の世界に住む生き物に見えるんです。私だけが、色のない暗い場所にずっと閉じ込められているような気がして……」

街ですれ違う楽しげな人々の笑顔さえ、美咲さんにとっては自分の孤独を際立たせます。それはもはや怒りというより、どれほど願っても自分だけは「あちら側の世界」へは行けないのだと突きつけられたような、深い無力感に近いものでした。

「私だって、人並みに『今が一番楽しい』なんていってみたい。でも、将来のことを考えると、どうしても心の底から笑うことができないんです」

日本学生支援機構（JASSO）が2024年に公表した「令和5年度 奨学金の返還者に関する属性調査」によると、返還が延滞していない層であっても、その39.6％が「精神的な負担」と感じており、さらにそのうちの12.6％が「かなり重い負担」と回答しているという現状があります。

美咲さんのように返済自体は滞りなく進んでいても、精神面では限界に近い状態にある若者が相当数存在していることを示しています。

また、労働者福祉中央協議会が2022年に実施した調査によると、奨学金の返還が「結婚」や「出産」といったライフイベントの選択に「マイナスの影響がある」と答えた割合は約3割にのぼるという実態があります。



320万円という大きな負債を抱え、日々のわずかな支出に対しても「寿命を削る」ような罪悪感を抱く今回のようなケースでは、奨学金が単なる教育機会の提供に留まらず、卒業後の若者の消費行動を極端に抑制させ、中長期的な心理的健康や人生の選択肢を奪う「鎖」として機能してしまっている点は、制度設計および運用における大きな課題といえるでしょう。

