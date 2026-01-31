LIL LEAGUEが、3月4日にリリースする2ndアルバム『NEOMATIC』の収録全曲を公開した。

1月30日に福岡サンパレスで開催された『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』公演の最後に、今作のリード楽曲「LILMATIC」ティザー1が初公開。これまでリード曲については一切明かされておらず謎に包まれていた中、「エリーゼのために」のメロディとともに“LILMATIC 2.4 Wed 0:00”の文字が表示された。

今作には「LILMATIC」に加え、2026年1～2月開催のホールツアー『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』のテーマ曲「Wonder Island」の収録が新たに決定した。

映像付き盤には、「LILMATIC」のMVとメイキングのほか、「Youth Spark」「刺激最優先」「真夏ノ花火」のMVを収録。さらに、2025年12月26日に開催された『NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025』から、LIL LEAGUEパートの収録も決定した。加えて、ライブ当日の舞台裏に密着したメイキング映像も収録予定だ。

なおLIL LEAGUEは、2月3日に東京ガーデンシアターにて『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』の最終公演が控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）