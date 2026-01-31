¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö2025ÆüËÜ°ìµÇ°¡¡¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ÊXL¡Ë¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö2025ÆüËÜ°ìµÇ°¡¡¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¡ÊXL¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß7,700±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÆüËÜ°ìÃ£À®¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ÌÊ100¡ó
¡¡¢¨¥«¥é¡¼:¥Í¥¤¥Ó¡¼
¡¡¢¨¥µ¥¤¥º:XL
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï2·î6Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡2026Ç¯¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à½éÀï¤Î3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢·ª¸¶¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö´ÑÀï¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ç¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤Æ¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ·èµ¯½¸²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£