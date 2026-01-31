テレビ朝日系「アメトーーク！」が２９日に放送された。

この日は、エバース、たくろう、ママタルト、豪快キャプテンら、昨年のＭ−１グランプリ決勝で大会を盛り上げた４組をゲストに招き「立ちトーーク」を進行した。

「賞レース」の話題にエバース・佐々木隆史は「ＮＨＫ新人お笑い大賞」の決勝での相方・町田和樹の大失態を述懐。

佐々木は「（大会は）めっちゃ時間がシビアなんですよ。もう、本当に４分３０秒を超えたら失格。決勝でも。モニターに時間が出てきて、３分５９、５８ってなっていく。で、（４分経過で）０になったら、今度は赤文字で１、２、３…。３０になったら失格っていう」と説明した。

つづけて「僕ら最終決戦に行って。２本目が４分から０になったら、失格だと（町田が）思い込んじゃってて。もう３０秒あるのに…。まだネタの途中なのに、僕がしゃべってる途中に『いや！もういいよ！どうも、ありがとうございましたー！』って…」と仰天ハプニングを笑いながら振り返った。町田は「僕的には本当、ブザービートを決めたというか…」と当時の心境を明かして爆笑させていた。