「起きる前に部屋が暖かい」「帰ったらお風呂が沸いてる」冬の“寒さストレス”を解決するswitchbotという選択
冬の朝、布団から出るのがつらい。帰宅後は、冷え切った部屋と暗さにげんなりする。そんな季節のストレスはSwitchBotで解決できる。今ある家電に後付けするだけで、エアコンや照明、お風呂までスマート操作を可能にする。買い替えや工事は不要。まずは“動かずに暖まる”冬の暮らしから始めてみたい。
■冬の“寒すぎる”を助ける後付けスマート家電SwitchBotとは？
SwitchBotは、家電を買い替えずにスマート化できる後付け型のスマートホームブランド。赤外線リモコン対応の家電や、物理スイッチを備えた機器に対応し、スマホや音声操作で家電を動かせるのが特徴だ。エアコンや照明はもちろん、給湯器の物理ボタンやカーテンの開閉までカバーできるため、寒い冬ほどその便利さを実感しやすい。“布団から出ずに暖房ON”“帰宅前にお風呂を沸かす”など、冬の理想動線を、工事不要で実現できる点が大きな魅力だ。
※非対応機種もあるので事前確認が必要
■SwitchBot スマートリモコン ハブ3
エアコンや照明などの赤外線家電をまとめて管理できる最新スマートリモコン。ワンタッチで家電を登録でき、スマート家電初心者でも扱いやすい。最大の特徴は、本体にディスプレイとダイヤル操作を備えている点。スマホを開かなくても、エアコンの温度調整や音量変更などが直感的に行える。さらにFire TVやApple TVなどのリモコン操作にも対応し、家中の操作を集約。ネットワーク障害時でもエアコン操作が可能なローカルコントロール機能を備え、冬の“いざという時”の安心感も高い。
●おすすめポイント
・布団からスマホなしで暖房操作ができる
・赤外線家電を一括管理できる司令塔
・通信トラブル時も使える安心設計
■SwitchBot ハブ2
スマートリモコン・温湿度計・スマートボタン・ハブ機能を1台に集約したモデル。スマホ操作を中心に、エアコンや照明などを遠隔で管理できる。ハブ3と比べると操作ボタンや対応範囲はシンプルだが、その分コンパクトで部屋に馴染みやすいのが魅力。温湿度をもとにエアコンを自動制御するなど、冬の冷え対策には十分な機能を備える。初めてSwitchBotを導入する人や、まずは最低限のスマート化を試したい人に向く一台だ。
●おすすめポイント
・温湿度管理で冬の冷え対策がしやすい
・コンパクトで設置場所を選ばない
・スマート家電入門にちょうどいい
■SwitchBot カーテン 第3世代
既存のカーテンレールに取り付けるだけで自動開閉を実現するデバイス。工事や配線は不要で、誰でも簡単に設置できる。朝は決まった時間にカーテンを開けて日差しを取り込み、夜は自動で閉めるなど、冬の生活リズムづくりに役立つ。本体はカーテン裏に隠れるため、インテリアの邪魔にならない点も好印象。
●おすすめポイント
・冷たい窓際に行かずに開閉できる
・目覚まし代わりになる朝の自動オープン
・工事不要で賃貸でも導入しやすい
■SwitchBot ボット
物理スイッチを“指の代わりに押してくれる”小型デバイス。給湯器の「おふろ」ボタンや照明スイッチ、空気清浄機、コーヒーメーカーなど幅広く対応する。冬に特に便利なのが、帰宅前にお風呂を沸かせる点。冷たい壁スイッチを触らずに済み、家に着いたらすぐ温まれる。タッチパネル式や押し込みが重すぎるスイッチには非対応な場合があるが、条件が合えば満足度は非常に高い。
●おすすめポイント
・給湯器操作で冬の幸福度が跳ね上がる
・工事不要で後付けできる
・家中の“押す動作”を代行
SwitchBotは、エアコン・照明・カーテン・給湯器など、さまざまな家電を後付けでスマート化できるのが最大の魅力。布団から出られない朝こそ、スマート家電の出番だ。
