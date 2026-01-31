藤本美貴（40）庄司智春（50）夫妻が31日、レギュラーを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。益若つばさ（40）のネットでたびたび話題になる整形疑惑について言及した。

益若はお風呂場でのルーティンを公開し、普段の美容法を明かした。藤本は「つーちゃんはよく整形疑惑みたいなのが出てますけど、どうですか？その辺は」と目を開いてボケながら質問した。坂下千里子は「ミキティ聞き方も雑だったし怖い」とつっこみ、藤本は「丁寧に聞いても失礼でしょ」と笑った。益若は「めちゃくちゃ言われます」と語った。

庄司は「それは自分でも言われてるなってわかる？」と聞くと、益若は「言われるし、ギャルのときから、『あまりにも顔が違いすぎる』っていうのと、『毎回テレビ出るたびに顔が違う』とか、『骨削ってる』とか『鼻をやっている』とか言われるんですけど」と自身にもネットでの声は届いていることを明かした。

益若は「いわゆるプチ（整形）みたいなのは経験あるんですよ、やったことあるんですけど、大改造みたいなのはなくて、切ったり貼ったりしなくても大丈夫ですっていう先生にお願いしている」と語った。

番組ではその先生が登場し、マッサージのようなものでフェイスラインを上げる施術を庄司が体験した。