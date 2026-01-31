シンガー・ソングライターさだまさし（73）が31日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー」（土曜午後1時）にゲスト出演。衝撃の過去の借金額を明かした。

NHKの人気番組「鶴瓶の家族に乾杯」は、当初さだをメインに笑福亭鶴瓶をパートナーとした旅番組としてスタート。その後さだの多忙により鶴瓶に番組を引き継ぐ形となったが、リスナーから「その当時何とかスケジュールを調整していたら、今でもさださんと2人旅のスタイルで番組が続いていたんでしょうね」と質問が寄せられた。

さだはこれに「いやあ〜ちょっと考えにくいですね」と即答して笑いを誘うと、その理由を「あの頃、僕借金していたので」と返済のためのライブに大忙しだったと告白。「中国行ってドキュメンタリー映画作ったんです。ドキュメンタリーってめちゃめちゃお金かかるんですよ」と映画製作のために負った借金だと語った。

伊達みきおが「すごい額ですよね。公表してますよね？」と尋ねると、富澤たけしは「え、1億2億とか？」と想像。さだは「みんな知ってますよ。28億」とさらりと明かし、「28億の借金！？」と富澤を仰天させた。

またさだは「個人でね」と補足。伊達が「ただ完済済みですよ」とさらに驚かせると、「いや、30年かかったですよ」と強調していた。