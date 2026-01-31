声優の三ツ矢雄二（７１）が３０日、自身の「Ｘ」を更新。顔面の大けがを報告した。

この日、三ツ矢はおでこをガーゼで処置した自らの写真を投稿。「２７日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした」と報告した。

道中のことは覚えていない。「救急車で運ばれたのかなあ？ 覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです」

怪我の具合について「おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛。脳内に出血も見られたそうです。打ち所が悪かったら死んでたかもね」と説明。「鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」と自戒を込めて語った。

三ツ矢の痛々しい写真にファンからは「本当に気を付けて下さい」「お大事になさってください」「きっぱり断酒してください」「正直心配より先に呆れちゃいました」「大人なのにどうして限界が分からないのか」と様々な反響が寄せられた。