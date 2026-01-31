「timelesz」の原嘉孝（30）が31日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。自身と親戚関係にある超大物アーティストに触れる場面があった。

この日はフジテレビ系「横浜ネイバーズ」でダブル主演を務める、事務所の後輩「なにわ男子」の大西流星とともに、原が学生時代を過ごした横浜の町を旅した。

原オススメのスポットを旅する中、「食べ物もそうなんだけど、占いよ、これですよ！」と2人で占ってもらうことに。この日は生年月日を使った西洋占星術が評判の占い師・SATOKO先生に占ってもらうことに。

原が自身の生年月日について「1995年9月25日」と伝えると、SATOKO先生は「前世、魔女だったわね。薬草練ってたからいい魔女なんじゃない？」と告げた。

まさかの言葉に原は「初めて言われたんだけど」と大ウケ。さらに「それは原家、全員そうってことですか？」と質問。SATOKO先生は「違うわよ、原さんだけだよ」と困惑すると、原は「俺の前世か。サザンの原由子さんも俺、親戚なんで」とさらり。「原由子さんも薬草練ってる魔女なのかと」ともらすと、SATOKO先生は「違うと思うよ」とピシャリ。そのやり取りで、大西やスタジオを驚かせた。

原は昨年、「ミュージックステーション2時間スペシャル」に出演した際、「原由子さんが実は遠い親戚」「嘘じゃなくて、裏取れてます」と明かしていた。