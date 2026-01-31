◇照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲◇31日◇東京・両国国技館

【映像】元照ノ富士、断髪式直後の貴重なスタイリング姿

31日、第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」が両国国技館で行われ、断髪式を終えた直後に親方が見せた“素顔”にファンが釘付けに。大銀杏を切り落とし、新たなヘアスタイルに向けたスタイリング風景が映し出されると、視聴者から「え！かわいいｗ」「テムジンやんｗ」と悶絶する声が相次ぐ一幕があった。

感動の断髪式を終え、中継カメラは控室の様子を映し出した。数分前まで大銀杏姿だった伊勢ヶ濱親方が、髪を整えるスタイリングを受けている様子が捉えられた。これまでの土俵上での険しい表情とはまるで異なり、驚くほど柔和。この貴重映像に、解説を務めていた元横綱・若乃花の花田虎上氏も「あ、かわいい」「なんか可愛くないですか？（笑）」と思わず声を弾ませた。

さらに花田氏は自身の経験を振り返り、「ちょん髷を結うと結構年上にみられるんですけど、ちょん髷無いと『若くなった』って言われましたね」と回想。力士にとっての「髪」がいかに印象を変えるか、その劇的なギャップを笑顔で語った。

あまりの変貌ぶりに、視聴者からは「なんだこりゃ」「前髪がある」「少年のよう」といった驚きのコメントが殺到。さらに、この日の土俵入りで共演した3歳の長男・照務甚（てむじん）くんと瓜二つの容姿に「テムジンやんｗ」など親子関係を微笑ましく見守る声が溢れていた。中には「新しい髪形が気になる」といった反応も寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）