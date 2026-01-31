復帰したヨキッチが31得点12リバウンドの大暴れ…ナゲッツがクリッパーズに快勝

1月31日（現地時間30日）、デンバー・ナゲッツがホームのボール・アリーナでロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。

ナゲッツは左ヒザ過伸展による骨挫傷のため、昨年12月30日のマイアミ・ヒート戦を最後に16試合連続で欠場していたチームの大黒柱ニコラ・ヨキッチが復帰。ジャマール・マレー、ジェイレン・ピケット、ペイトン・ワトソン、スペンサー・ジョーンズらとともに先発出場を果たした。

試合開始直後、ナゲッツはヨキッチのアシストからスペンサー・ジョーンズが3ポイントシュートを沈めて先制。その後は互いに激しく点を取り合う展開となるが、第1クォーターを35－27とリードして終えた。第2クォーターでもナゲッツは安定した試合運びを見せ、59－50で試合を折り返した。

第3クォーターでは、クリッパーズのジェームズ・ハーデンとクリス・ダンを中心とした猛攻に遭い、ナゲッツは一時逆転を許すことに。それでも、マレーやティム・ハーダウェイJr.らを中心に得点を重ね、92－80と再びリードを奪って最終クォーターへ。第4クォーターでは終始主導権を渡さず、122－109でタイムアップ。ナゲッツがエースの復帰戦を白星で飾った。

勝利したナゲッツは、復帰したヨキッチが31得点12リバウンド5アシスト3スティールでダブルダブルを達成し大暴れ。ハーダウェイJr.が途中出場ながらも3ポイント5本を含む22得点、ワトソンが21得点、マレーが20得点9アシストをマークした。

一方敗れたクリッパーズは、ハーデンが25得点5リバウンド9アシスト、カワイ・レナードが21得点6アシスト2スティール、ジョン・コリンズが18得点を記録した。







なお、ナゲッツの次戦は翌2日（同1日）。昨シーズンのプレーオフでも激戦を繰り広げたオクラホマシティ・サンダーと対戦する。

■試合結果



デンバー・ナゲッツ 122－109 ロサンゼルス・クリッパーズ



DEN｜35｜24｜33｜30｜＝122



LAC｜27｜23｜30｜29｜＝109

【動画】ヨキッチが復帰したクリッパーズ戦ハイライト！