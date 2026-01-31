TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
26/02/02 26/03/17 <4690> 日本パレットプール 2,510円 上場廃止予定
26/01/26 26/03/10 <202A> 豆蔵 3,551円 上場廃止予定
26/01/22 26/03/06 <4464> ソフト９９コーポレーション 4,100円 上場廃止予定
26/01/09 26/03/04 <7450> サンデー 1,280円 上場廃止予定
26/02/02 26/03/03 <5352> 黒崎播磨 4,200円 上場廃止予定
26/01/27 26/02/25 <6960> フクダ電子 6,721円 -
26/01/26 26/02/24 <9067> 丸運 949円 上場廃止予定
26/01/07 26/02/19 <2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円 上場廃止予定
26/01/07 26/02/19 <4530> 久光製薬 6,082円 上場廃止予定
26/01/21 26/02/18 <7105> 三菱ロジスネクスト 1,537円 上場廃止予定
25/12/23 26/02/16 <7923> トーイン 1,187円 上場廃止予定
25/12/26 26/02/16 <3541> 農業総合研究所 767円 上場廃止予定
25/09/26 26/02/12 <4917> マンダム 2,600円 上場廃止予定
26/01/15 26/02/12 <6201> 豊田自動織機 18,800円 上場廃止予定
25/12/19 26/02/09 <6734> ニューテック 2,650円 上場廃止予定
25/12/22 26/02/09 <6901> 澤藤電機 1,303円 上場廃止予定
26/01/13 26/02/09 <250A> シマダヤ 1,579円 -
25/12/18 26/02/05 <3593> ホギメディカル 6,700円 上場廃止予定
25/12/12 26/02/04 <4384> ラクスル 1,710円 上場廃止予定
25/12/16 26/02/03 <3902> メディカル・データ・ビジョン 1,693円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
